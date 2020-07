‘Toename coronabesmettingen in Amsterdam vooral binnen families’

De toename van het aantal coronabesmettingen in de regio Amsterdam vindt vooral plaats binnen families. Dat zegt een woordvoerster van de GGD na het bericht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat ten opzichte van vorige week bijna twee keer zoveel meldingen kreeg van coronagevallen in ons land. Ook in Amsterdam zijn „kleine brandhaardjes”, aldus de zegsvrouw.

Volgens haar toont bron- en contactonderzoek aan dat de besmette personen met veel mensen nauw contact hebben gehad en de anderhalve meter afstand aan hun laars lappen. „Dat baart ons zorgen.” Het virus wordt vooral overgedragen tijdens bijeenkomsten in de familiaire sfeer, zoals begrafenissen en bruiloften, weet de woordvoerster.

Of er ook meer besmettingen zijn door de toename van het aantal toeristen, is nog niet bekend. In de hoofdstad is het momenteel behoorlijk druk. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland nam eerder al extra maatregelen in de binnenstad om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maandag kwam de driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie bijeen om te praten over eventuele aanvullende stappen. Daarover is nog niets bekendgemaakt.