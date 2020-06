Toename aantal woninginbraken na coronadip

Het aantal woninginbraken is de afgelopen weken flink toegenomen, na een eerdere dip vanwege de coronacrisis. Waar er in april en mei wekelijks ongeveer 350 keer werd ingebroken, was dit in de eerste twee weken van juni gestegen naar gemiddeld 450 keer per week, bevestigt een woordvoerder van de korpsleiding van de politie na berichtgeving in De Telegraaf.

In april werd er 1383 keer aangifte gedaan van woninginbraak, tegen 2760 keer een jaar eerder. In mei was dat 1353 keer, tegen 2700 in 2019. In juni wordt er normaal gesproken wekelijks zo’n 600 keer ingebroken. „Maar ik verwacht dat het alleen nog maar zal toenemen, zodat we eind juni mogelijk alweer boven de 2000 inbraken zitten”, zegt Projectleider woninginbraak bij de nationale politie Sybren van der Velden in de krant. „Dan keren we bijna terug op het normale niveau in juni van 2500.”

Van der Velden zegt dat de toename komt doordat mensen vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen weer vaker naar hun werk gaan en er meer op uit trekken. „En inbrekers slaan natuurlijk vooral toe als er niemand thuis is. Het is echt belangrijk dat mensen alert zijn.”