Toename aantal besmette passagiers op Eindhoven Airport

Het aantal passagiers op Eindhoven Airport dat met het coronavirus is besmet, is de afgelopen weken flink toegenomen. Vanaf 3 augustus tot en met vorige week landden op het vliegveld 59 vluchten, en bleken 80 passagiers besmet met het virus. De GGD Brabant Zuidoost bevestigde dinsdag berichtgeving hierover in het Eindhovens Dagblad.

Tussen begin juni en begin augustus bleken 26 passagiers op het Brabantse vliegveld besmet met corona. Een woordvoerster van de GGD verklaarde de stijging uit het toegenomen aantal vluchten. „Mensen gaan weer op vakantie”, zei ze. „Dus landen er meer vliegtuigen.”

Zij noemde de toename „niet alarmerend”. Als mensen binnen twee dagen na de landing ziek zijn, zich laten testen en corona blijken te hebben, benadert de GGD ook de passagiers die binnen een straal van 1,5 meter van de besmette reiziger zaten.