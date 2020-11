„Toelichting bij koloniale straatnamen en beelden in Rotterdam”

Een meerderheid van de fracties in de gemeenteraad van Rotterdam wil dat er een duidelijk zichtbare toelichting komt bij koloniale straatnamen en beelden in de stad. Zo wordt de geschiedenis van Rotterdam niet verstopt maar juist zichtbaar gemaakt, aldus D66, dat dinsdag een motie hierover indiende.

Uit onlangs gepubliceerd onderzoek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam komt naar voren dat Rotterdam „tot over de oren in de slavernij zat”. Zo verwijzen 181 straatnamen in de stad naar die tijd. Een standbeeld van de Rotterdamse zeevaarder Piet Hein werd in juni nog beklad.

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad vraagt het college nu om duidelijk zichtbare toelichting zoals informatieborden bij straatnamen en beelden die refereren aan het slavernijverleden. De bijschriften die nu bij sommige straatnaambordjes hangen vinden de partijen niet voldoende.

D66-raadslid Nadia Arsieni: „Wij willen dat er op deze plaatsen uitleg komt over wat deze personen hebben betekend voor Nederland, en daarbij de zwarte bladzijden uit de geschiedenis niet vergeten. Alleen zo doe je de geschiedenis recht aan.”