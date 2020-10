Toelages voor mensen in primair onderwijs

Leerkrachten en andere medewerkers van het primair onderwijs krijgen in december een eenmalige extra toelage van 0,7 procent van het bruto jaarsalaris over 2020. Dat melden bonden en PO-raad.

De toelage wordt toegevoegd aan de eindejaarsuitkering die ook in december wordt uitbetaald. Deze extra toelage is mogelijk doordat de middelen in 2020 structureel meer verhoogd zijn dan bekend was bij het afsluiten van de CAO over 2019-2020. Die CAO wordt daarom nu met twee maanden verlengd.

Leerkrachten in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 ook een arbeidsmarkttoelage. Hun niveau is dat van een leerkracht in het voortgezet onderwijs, maar ze vallen onder de cao voor het primair onderwijs, dat lagere schalen heeft. Met de toelage, waaraan nog niet direct exacte bedragen en of percentages kunnen worden verbonden, moet dat een beetje worden rechtgetrokken. CNV Onderwijs noemt het „een eerste stap” voor een betere beloning en waardering voor al het personeel in het VSO.

Bondsleden kunnen tot vrijdag 6 november hun stem uitbrengen over de onderhandelingsresulaten.