„Toekomstige risico’s 5G zijn groot raadsel”

Door de komst van supersnel (5G) mobiel internet zullen Nederlanders aan meer mobiele straling worden blootgesteld. Nieuw onderzoek suggereert dat 5G vooralsnog veilig is. Het is alleen volstrekt niet te voorspellen of dat in de toekomst zo blijft. Dat schrijft het AD.

Op verzoek van telecomwaakhond Agentschap Telecom onderzocht het RIVM afgelopen jaar wat 5G betekent voor de hoeveelheid mobiele straling in de ether. De onderzoekers concluderen „dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt.”

Tegelijk is het veel te vroeg om alle seinen op groen te zetten, aldus het RIVM. De gevolgen van 5G zijn ongewis. De hoeveelheid straling in de ether groeit sowieso flink. 5G werkt met kortere golflengtes, waardoor providers als KPN duizenden extra masten moeten neerzetten. Die komen naast de huidige 3- en 4G netten, die niet meteen uit de lucht gaan.