Toekomst Teuge aan een zijden draadje

Burgers zijn boos, gemeenten zijn boos, provincies zijn boos. Een nieuwe vliegroute voor Lelystad Airport, dwars over Teuge, betekent bij ongewijzigd beleid waarschijnlijk een faillissement voor het vliegveld.

Lelystad Airport breidt flink uit. De luchthaven moet een deel van de groei van Schiphol opvangen. Vanaf 1 april 2019 zetten middelgrote Boeings en Airbussen hun wielen aan de grond in de polder. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur heeft nieuwe aanvliegroutes voor Lelystad aangewezen om het vliegverkeer in goede banen te leiden.

De zuidwestelijke routes lopen links en rechts van Apeldoorn, waarvan ééntje precies over Teuge. Het luchtruim boven het regionale vliegveld moet daardoor vanaf een hoogte van 6000 voet (1800 meter) op slot. Parachutespringen is daarmee niet langer mogelijk. „Wij hebben 3000 tot 4000 meter hoogte nodig”, zegt manager Simon Boerlee van het Nationaal Paracentrum Teuge.

Gevaar

Teuge telt een slordige 45.000 vliegbewegingen per jaar. Daarvan maken parachutisten er 30.000; ze leveren op die manier jaarlijks de helft van de inkomsten voor Teuge. „Als de route zo blijft, gaan we failliet”, stelt directeur Meiltje de Groot van het vliegveld onder de rook van Apeldoorn. Opmerkelijk is dat Teuge juist is aangewezen als uitwijklocatie van Lelystad voor kleine toestellen.

De luchtverkeersleiding moet bij het uitrollen van vliegroutes voor Lelystad rekening houden met een handvol harde eisen. Het vliegverkeer van Schiphol en het militaire luchtruim mogen niet worden verstoord, terwijl woonkernen zoveel mogelijk moeten worden vermeden.

De nieuwe vliegroutes lijken in beton gegoten. Het ministerie stelt de plannen na de zomer definitief vast. „In die procedure is vrijwel geen inspraak mogelijk”, weet vliegvelddirecteur De Groot. De Nederlandse vereniging van piloten in de kleine luchtvaart AOPA Netherlands noemt de plannen „onaanvaardbaar.”

Spoeddebat

Burgers, bedrijven, gemeenten en provincies zijn boos. Betrokkenen voelen zich overvallen door het plan voor de vliegroutes. Apeldoorn heeft donderdagavond op initiatief van CDA en Lokaal Apeldoorn een spoeddebat gehouden. College en raad maken zich ernstig zorgen over het voortbestaan van Teuge en over geluidsoverlast in Apeldoorn. De raad keer zich „krachtig en eenduidig” tegen de plannen.

Het paracentrum „draagt en schraagt” de helft van de exploitatie van Teuge, zegt wethouder Kruithof van Apeldoorn, dat voor 54 procent aandeelhouder in het vliegveld is. „Het omvallen van het paracentrum leidt tot het omvallen van het vliegveld”, verwacht Kruithof. Hij ziet geen mogelijkheden het verlies aan inkomsten te compenseren.

Apeldoorn beraadt zich op juridische stappen. Dertig bedrijven met 250 arbeidsplaatsen met een gezamenlijke omzet van 23 miljoen euro per jaar staan op het spel. Volgens de wethouder heeft de staatssecretaris vorig jaar nog beloofd een oplossing te zoeken voor het paracentrum.

De rol van de provincie Gelderland roept in de raadvragen op. Volgens een Kamerbrief van Dijksma was Gelderland aanwezig bij de zogenaamde overlegtafel van Alders, waarin onder andere vliegroutes langskomen. „Heeft de provincie niet goed opgelet?” vroeg SGP’er Van den Berge zich af. Gelderland verklaart echter „volslagen verrast” te zijn.

Brandbrief

De burgemeesters van Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen hebben woensdag in een brandbrief aan Dijksma hun ongenoegen uitgesproken. De burgemeesters moesten het nieuws over de aanvliegroute vernemen van de vliegvelddirectie. „We zijn nog altijd niet officieel geïnformeerd”, aldus Kruithof donderdagavond.

De vier gemeenten vragen Dijksma vanaf nu nauw betrokken te worden bij beslissingen over de vliegroutes. Burgemeester Berends van Apeldoorn dringt er, mede namens zijn drie collega’s, op aan om de route over Teuge te heroverwegen, zodat het paracentrum kan blijven bestaan en de luchthaven levensvatbaar blijft.

Het paracentrum en vliegveld Teuge roepen de Tweede Kamer in een petitie op de staatssecretaris opdracht te geven „een routeontwerp vast te stellen waarin alle huidige activiteiten op Teuge mogelijk blijven.” De petitie is dik 13.500 keer getekend.

Gelderland, Overijssel en Flevoland gaan in Den Haag opheldering vragen over de totstandkoming van de nieuwe vliegroutes. Commissaris van de Koningin Cornielje en een handvol gedeputeerden uit de drie provincies gaan maandag in gesprek met Dijksma.

Kamervragen over vliegroutes

CDA, VVD en D66 in de Tweede Kamer willen van staatssecretaris Dijksma weten of ze voldoende overleg heeft gevoerd met de provincies Gelderland en Overijssel over de nieuwe vliegroute van Lelystad Airport. De zuidwestelijke vliegroute vormt een regelrechte bedreiging voor vliegveld Teuge.

De Kamerfracties vragen zich af of Gelderland en Overijssel betrokken zijn geweest bij het advies van de Alderstafel voor de aanwijzing van vertrek- en naderingsroutes van Lelystad Airport. De provincie houdt vol dat er mondelinge afspraken zijn gemaakt dat Teuge ongemoeid zou blijven.

CDA, VVD en D66 willen dat de staatssecretaris met Gelderland en Overijssel om tafel gaat, als blijkt dat de provincies onvoldoende zijn betrokken bij de besluitvorming.

MAF-vliegschool bezorgd over omvallen vliegveld

Gerard ten Voorde

TEUGE. Een faillissement van vliegveld Teuge heeft grote consequenties voor de Mission Aviation Fellowship (MAF) en de vliegschool Mission ATC (MATC). „Een donker scenario dreigt.”

Snorrend kiest een kleine propellorkist het luchtruim op Teuge. De zon straalt. Toch pakken zich donkere wolken samen boven het vliegveld. Een plan voor een nieuwe vliegroute van Lelystad Airport bedreigen het voortbestaan van Teuge. Para’s moet daardoor aan de grond blijven.

Toestellen van het regionale vliegveld mogen –volgens de plannen– niet hoger dan 6000 voet (pakweg 1800 meter) komen. „Onder de 5000 tot 5500 voet kunnen wij nog prima functioneren”, legt MATC-directeur Marco Koffeman (46) uit.

Grote zorgen

Grote zorgen maakt hij zich echter over de vraag hoe Teuge kan overleven na een mogelijk noodgedwongen sluiting van het paracentrum. Dit bedrijf levert het vliegveld ongeveer de helft van z’n inkomsten op. Valt die bron weg, dan valt Teuge om.

Een faillissement betekent een „donker scenario” voor de vliegschool met een missie. MATC en MAF hebben fors geïnvesteerd in kantoorruimte, leslokalen en andere voorzieningen voor de pilotenopleiding op Teuge. De vliegschool heeft een langdurig contract afgesloten voor de huur van een hangar.

MATC biedt sinds anderhalf jaar op Teuge de volledige beroepsopleiding tot piloot –met drie brevetten– voor MAF in Europa. „Wij leiden op tot levensreddend werk, in dienst van de zending”, zegt Koffeman, die vijftien jaar voor de MAF heeft gevlogen. De opleiding telt op dit moment twintig leerlingen.

MATC en MAF hebben bewust voor Teuge –„een toplocatie”– gekozen. Een verharde baan, verlichting en gunstige ligging maken het vliegveld aantrekkelijk. „We werken nauw samen met de andere luchtvaartbedrijven op Teuge.”

Vertrouwen

Een eventuele verhuizing zou MATC zomaar tienduizenden euro’s kunnen kosten, waarbij investeringen verloren dreigen te gaan. „Ik heb bijvoorbeeld net fors geïnvesteerd in beveiligingsapparatuur voor de hangar.”

De procedure voor het vaststellen van de vliegroutes roept grote vragen op bij de MATC-directeur. „Een heel vreemd proces met een gebrek aan inspraak voor Teuge.” Hij wijst erop dat er vele vliegroutes mogelijk zijn. „Waarom niet even terug naar de tekentafel?”

Koffeman heeft zijn hoop gevestigd op protesten van gemeente en provincies. Hij wijst op het „essentiële belang” van de kleine luchtvaart. „Het is niet een hobby van mensen die te veel geld en tijd hebben. Zonder kleine luchtvaart geen grote luchtvaart.”

Ondanks het doemscenario ligt hij niet echt wakker van de plannen. „Ik lig niet zo snel ergens wakker van, zeker niet als christen. Onze ervaring met de vliegschool is dat God ook zorgt in tijden dat het tegenzit.” Toch wil hij niet afwachten. „Actie is nodig.”