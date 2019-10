Toegankelijkheid veel gemeentewebsites slecht

Websites en apps van Nederlandse gemeenten zijn vaak onduidelijk en slecht bereikbaar. Van alle 355 gemeentewebsites voldoet minder dan een kwart (23 procent) van de homepagina’s aan de vastgestelde toegankelijkheidsrichtlijnen.

Gemeenten in Friesland en Limburg zijn het minst toegankelijk, de sites van gemeenten in Drenthe, Flevoland en Zeeland scoren het best, meldt bureau Stuurlui dat onderzoek doet naar de digitale toegankelijkheid van (semi)overheidsinstellingen.

„Onduidelijke knoppen zonder beschrijving, complexe en drukke vormgeving, felle kleuren zonder contrast en het ontbreken van ondertitels kunnen het gebruik flink beïnvloeden” aldus een woordvoerder. „Vooral mensen met een beperking lopen regelmatig tegen belemmeringen aan bij het gebruik van digitale middelen.”

Voor (semi)overheidsinstellingen bestaat sinds vorig jaar juli de wettelijke verplichting websites toegankelijk te maken. Toegankelijkheid is essentieel omdat steeds meer zaken met de gemeente online worden geregeld, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een adreswijziging of het aanvragen van een parkeervergunning.