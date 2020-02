Tochtige bunker wordt warm natuurverblijf

Peter de Krom is met Stichting Stelling 33 het project Cocondo begonnen om de bunkers in de duinen van Hoek van Holland op een duurzame en ecologische wijze een nieuwe functie te geven.

Wat bezielt u?

„Als geboren en getogen Hoekenees fascineren de honderden bunkers me die hier in het duingebied verscholen liggen. De bunkers die bereikbaar zijn, liggen er verloren en verpauperd bij. Ze vallen ten prooi aan vandalen of dienen als onderkomen voor vleermuizen.

Tien jaar heb ik als documentair fotograaf Hoek van Holland en de bunkers gefotografeerd. Ik zie het nu als mijn missie om de bunkers als militair erfgoed een nieuwe betekenis te geven. Van de bunker waar we nu bij staan, voorheen een telefoonbunker en nu vanbuiten en vanbinnen een smerige boel, gaan we over drie weken een woon- en slaapverblijf maken. Met hulp van fondsen, subsidies, crowdfunding en vrijwilligers hopen we na de zomer de bunker op te leveren.”

Waar waren deze bunkers voor bedoeld?

„De Duitsers hebben in de Tweede Wereldoorlog de hele kust volgebouwd met bunkers. Van Zuid-Frankrijk tot aan Noorwegen toe vormen ze een keten. Ze moesten een invasie door de geallieerden weerstaan. Deze keten van duizenden bunkers staat bekend als de Atlantikwall. Precies 75 jaar na de Bevrijding gaan we nu in het Vinetaduin van Hoek van Holland, waar honderden bunkers een herinnering aan de oorlog vormen, deze proef starten.”

Gaat u de bunker verhuren?

„Het wordt een soort bed and breakfast, maar dan zonder breakfast. Eten moet de huurder zelf meenemen. Deze bunker is nu nog een bouwval vol met rommel. Vandalen hebben er fikkie in gestookt en hem vanbinnen en vanbuiten met graffiti bespoten. We maken er een woonvertrek en een keukentje in. Onder de 1,5 meter dikke betonnen vloer komt een slaapkamer. Ik zie het helemaal zitten om er met natuurlijke materialen een ecologische verblijfplaats van te maken. Straks kun je hier midden in een natuurgebied slapen waarbij je zo veel mogelijk in harmonie met de natuur kunt recreëren.”

Er zijn toch al bunkers waarin mensen wonen?

„Dat gebeurt al in Hoek van Holland. Er zijn mensen die een bunker hebben gekocht en erin wonen of op de bunker een huis hebben gebouwd. In Zandvoort is er zelfs een bunkervakantiedorp, waar bunkers worden verhuurd als vakantiehuisje.

Hier proberen we twee vliegen in één klap te slaan. We willen cultureel erfgoed beschermen en de natuur behouden. De inkomsten die we uit de verhuur van de bunker genereren gaan direct naar de omliggende natuur en vormen het beginkapitaal voor de renovatie van de volgende bunker.”

