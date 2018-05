Tocht langs steden van vrije Statenvergadering

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht en burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater maken woensdag een rondgang langs de steden die in in juli 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht.

De vergadering had plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Op verzoek van prins Willem van Oranje kwamen vertegenwoordigers van twaalf steden bijeen in het het Dordtse Augustijnenklooster. Doel van de bijeenkomst was het verwerven van steun en financiering voor de strijd tegen de Spaanse bezetter. De steden spraken zich uit tegen het ‘onrechtmatige’ Spaanse bewind en erkenden Willem van Oranje als rechtmatige stadhouder.

De historische vergadering werd bijgewoond door edelen, burgemeesters en schepenen uit Dordrecht, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnickendam en Oudewater. De bijeenkomst was een eerste stap naar de vorming van het huidige Nederland.

In elke stad die de burgemeesters Kolff en Verhoeve bezoeken zal woensdag een moderne vertaling van de toenmalige notulen worden getekend. Koning Willem-Alexander zette in 2015 al zijn handtekening bij de opening van Het Hof van Nederland, het museum in Dordrecht gewijd aan de Statenvergadering.