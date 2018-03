Toch vrijspraak gevraagd voor Eritrees protest

Door de ontdekking van een fout is vrijdag in tweede instantie vrijspraak gevraagd voor 24 Eritreeërs die vorig jaar in Veldhoven werden aangehouden bij een omstreden conferentie van de jongerenbeweging van het dictatoriale regime in Eritrea. In totaal werden destijds 128 actievoerders bij de ingang van conferentieoord Koningshof gearresteerd nadat hun protest tegen de bijeenkomst dreigde te escaleren.

De officier van justitie eiste eerder op vrijdag nog 370 euro boete tegen de verdachten. In tweede termijn en na het pleidooi van de verdediging kwam hij daarop terug omdat uit het verhoor van twee agenten duidelijk werd dat toenmalig burgemeester Jack Mikkers nooit het noodzakelijke bevel heeft gegeven om de betoging te beëindigen.

De demonstratie bij het conferentieoord werd grimmig toen de demonstranten merkten dat conferentiebezoekers via een achteringang werden toegelaten. Escalatie dreigde toen vijf conferentiegangers werden belaagd door de tegenstanders. De demonstranten wilden het conferentiecentrum bestormen, verklaarden de agenten. Het bevel om te vertrekken werd niet opgevolgd waarna alle demonstranten met twee lijnbussen naar het politiebureau werden gebracht.

De Eritrese actievoerders zeggen dat hun demonstratie vreedzaam is geweest. „We kwamen niet naar Veldhoven om onrust te zaaien maar om te strijden voor vrede”, aldus een gezamenlijke verklaring in het laatste woord.

De conferentie in Veldhoven ging uiteindelijk ook niet door omdat die door de burgemeester werd verboden uit vrees voor verdere verstoring van de openbare orde.

De rechtbank doet op 12 april uitspraak. Op basis daarvan besluit de officier van justitie wat er met alle andere zaken moet gebeuren.