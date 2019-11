Toch straf voor brandmerken Goese scouts

De 24-jarige Mark B. uit Goes is in hoger beroep alsnog bestraft voor het brandmerken van drie jonge scouts. Het gerechtshof in Den Bosch gaf hem dinsdag 180 uur taakstraf. Twee van de kinderen waren elf en een was dertien.

B. werd vorig jaar vrijgesproken, omdat de rechtbank vond dat hij de kinderen niet bewust mishandelde. Volgens het gerechtshof heeft hij dat echter wel gedaan.

Twee jongens en een meisje liepen in de zomer van 2017 brandwonden op tijdens een ontgroeningsritueel bij de zeeverkenners. Daarbij zouden de kinderen zogenaamd worden gebrandmerkt door met een staaf met inkt de letters FN op de rug van de kinderen te stempelen, de initialen van Frans Naerebout, naamgever van de scoutinggroep. Om het echt te laten lijken, haalde B. de staaf door het vuur. De staaf was echter zo heet dat hij de kinderen echt verbrandde.