Toch kosten voor ‘gratis’ huwelijk

Bij ten minste vijf gemeenten gaat het wettelijk verplichte ‘gratis’ trouwen toch met kosten gepaard. En in ongeveer de helft van de 335 Nederlandse gemeenten geldt de kosteloze huwelijksvoltrekking alleen voor de eigen inwoners, concludeert website ThePerfectWedding.nl na onderzoek.

Volgens de website mogen voor kosteloze huwelijken geen leges of andere kosten worden gerekend, maar in Bergen op Zoom, Halderberge, Duiven, Gorinchem en Westervoort gelden wel administratiekosten of kosten voor de verklaring van het voorgenomen huwelijk. Die kosten variëren van 23,75 euro in Gorinchem tot 97,65 euro in Duiven.

De gemiddelde wachttijd voor een gratis huwelijksvoltrekking in de Nederlandse gemeenten is 79 dagen. Maar in steden als Haarlem, Eindhoven en Utrecht is die negen maanden.

Minstens negen gemeenten hanteren ook een inkomenstoets: een kosteloze huwelijkssluiting is daar alleen voor inwoners met een lager inkomen bedoeld.

Gemeenten met meer dan 10.000 inwoners zijn volgens de onderzoekers verplicht per week twee momenten te reserveren voor een huwelijk zonder kosten.