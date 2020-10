Toch hier en daar drukte in bossen en natuurgebieden

Het weer is niet eens zonnig, maar toch is het zondag in een aantal bossen, parken en natuurgebieden door het hele land druk. Ondanks het coronavirus en de gedeeltelijke lockdown zijn veel mensen de buitenlucht ingegaan. Veel meer dan een boswandeling als herfstuitje zit er ook niet in: evenementen zijn er niet en de horeca is dicht.

Volgens Staatsbosbeheer is het rond het middaguur onder meer bij de Sallandse Heuvelrug en op de Veluwe al druk en ook bij het Mastbos bij Breda. Boswachters melden hier overvolle parkeerplaatsen. Volgens de woordvoerster van Staatsbosbeheer worden nog meer mensen verwacht „als straks nog een zonnetje doorbreekt”. Ook druk is het in nationaal park De Meinweg bij Roermond. Daar verschenen ook mensen met drones.

Natuurmonumenten heeft nog geen signalen „dat het ergens de spuigaten” uitloopt. „Het is nog prima beheersbaar.”