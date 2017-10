Toch geen verbod etiket Vegetarische Slager

De Vegetarische Slager hoeft zijn etiketten toch niet te veranderen. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit woensdag bekendgemaakt. Vorige week had de toezichthouder de Vegetarische Slager nog op de vingers getikt omdat verwijzingen op de etiketten misleidend zouden zijn.

In een brief had de warenautoriteit op basis van een ontvangen klacht het bedrijf opgedragen om productnamen voor vleesvervangers zoals Vegetarische Gehacktbal, Vegetarische Kipstuckjes en Visvrije Tonyn na maart 2018 niet meer te gebruiken. Deze zouden verwarring veroorzaken, stelde de toezichthouder.

Nu zegt de warenautoriteit dat de klacht niet ging over producten die in de schappen liggen, maar gaat over de aanduidingen op de website van het bedrijf. Daar zou bij sommige producten, zoals boterhamworst, filet americain, kipspiesjes en kip-shoarma, niet goed aangegeven zijn dat het vegetarische producten betreft.

Volgens de NVWA zouden consumenten die de Vegetarische Slager niet goed kennen door de informatie op de website ten onrechte het idee kunnen krijgen dat het bedrijf ook niet-vegetarische producten verkoopt. Dat zou dan misleidend zijn. Volgens de organisatie heeft de Vegetarische Slager de omschrijvingen van de producten op de website inmiddels aangepast.

De toezichthouder zegt te betreuren dat er in de berichtgeving rondom deze zaak eerder de indruk werd gewekt dat de waarschuwing betrekking had op de etiketten van producten van het bedrijf. Eerder liet de Vegetarische Slager al weten verbaasd te zijn over de kwestie, omdat het bedrijf zich rondom de etiketten had laten adviseren door een deskundige. Die had al gezegd dat alles in orde was.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zei in januari dit jaar in antwoord op Kamervragen niet voor een verbod te zijn op het gebruik van vleesnamen voor producten waar geen vlees in zit. Zij reageerde toen op ophef in Duitsland, waar haar collega stelde dat nepvlees geen schnitzel mocht heten. Die kwestie werd toen als ‘schnitzelgate’ bestempeld.

Directeur Jaap Korteweg zei vorige week dat bij het publiek duidelijk is dat zijn producten vleesvervangers zijn. Zijn bedrijf groeit hard. De omzet zit volgens hem ruim boven de 10 miljoen euro en de vleesvervangers worden verkocht op 3500 verkooppunten in vijftien landen.