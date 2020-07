Toch geen uitdrukkelijk verzoek OM aan België om koelwagendoden

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft België toch niet uitdrukkelijk verzocht geen onderzoek te doen naar twee Vietnamese tieners die vorig jaar met 37 anderen omkwamen in een koelwagen in Engeland. Eerder deze week had de Belgische justitieminister Koen Geens dit gezegd tegen een Kamercommissie.

„Thans is evenwel gebleken dat het Nederlandse Openbaar ministerie niet uitdrukkelijk aan het Brusselse parket heeft verzocht geen verder onderzoek te voeren”, meldt het OM in Brussel vrijdag.

Volgens het OM is er wel uitvoerig telefonisch contact geweest tussen de magistraat van dienst in Brussel en de officier van Justitie van het parket van Limburg. „Over de vraag of er voldoende elementen voorhanden waren die onmiddellijk verder onderzoek bij hoogdringendheid noodzaakten. De hieruit voortvloeiende beslissing om niet onmiddellijk tussen te komen, werd weloverwogen genomen in overleg tussen de betrokken magistraten en politie”, staat in een verklaring.

De twee tieners waren een aantal dagen voor hun dood naar de Brusselse gemeente Anderlecht gevlucht. Op vrijdag 11 oktober waren ze weggelopen uit een beschermde opvang in Nederlands-Limburg. De Nederlandse politie volgde hen om een netwerk van mensenhandelaren op te sporen, aldus de Belgische krant Het Nieuwsblad.