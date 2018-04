Toch geen graven vernield in Diepenheim

De politie heeft afgelopen zaterdag per abuis gemeld dat op de algemene begraafplaats in Diepenheim (Overijssel) graven waren vernield. Naar nu blijkt is de schade veroorzaakt door storm, zo meldt de politie Hof van Twente.

Via Facebook meldde de politie dat de graven onder meer omvergeschopt en -geslagen waren. Daarbij werden ook foto’s van beschadigde graven getoond. Een vrouw die het graf van haar moeder had bezocht had de politie hierover geïnformeerd.

„Met enige opluchting kunnen we melden dat er een andere oorzaak aan de schade ten grondslag lag. Via de beheerders van de begraafplaats hoorden we dat deze graven op 18 januari door de storm waren omgevallen. In de tussenliggende tijd zijn brokstukken verder in de omgeving verspreid en is de schade niet gemeld of hersteld. Hiervan waren wij en de bezoekster helaas niet op de hoogte”, zo laat de politie nu weten.

De politie zegt „een kater” te hebben van de te vroeg getrokken conclusie en biedt excuses aan voor de verkeerde melding.