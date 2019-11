Toch fregat naar de Golf

Nederland stuurt nu toch voor zes maanden een marineschip naar de Straat van Hormuz. Onder Frans commando. In juni mocht Zr.Ms. Van Speijk op het laatste moment niet uitrukken. Een Nederlands fregat onder Frans bevel, werkt dat wel?

Nederland levert vanaf januari een halfjaar lang een bijdrage aan een missie om de vaarroutes in de Straat van Hormuz bij de Perzische Golf te beschermen.

Het kabinet stemt naar verwachting vrijdag al in met de missie, die een slordige 10 tot 15 miljoen euro kost. De inzet is vooral bedoeld voor „waarneming”, in plaats van actief optreden. Bekeken wordt of de Europese Unie nog iets kan bijdragen aan de internationale missie met het hoofdkwartier op de Franse marinebasis in Abu Dhabi.

Nederland is niet de enige deelnemer. Frankrijk meldt dat zo’n tien Europese en niet-Europese landen interesse hebben getoond, waaronder Denemarken, Spanje en Italië. Niet iedere regering heeft echter al een knoop doorgehakt.

De Britten doen niet mee. Groot-Brittannië, Australië en een aantal Golfstaten werken al samen met de Amerikanen in de regio. De Straat van Hormuz is van groot strategisch belang; pakweg een vijfde van alle olietransporten wereldwijd vindt via deze zeestraat plaats.

Vlak voor de zomer liepen de spanning in de regio hoog op, nadat olietankers van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten slachtoffer waren van sabotageacties. Ook Britse schepen werden lastiggevallen door de Iraanse Revolutionaire Garde, in reactie op het aan de ketting leggen van een Iraanse olietanker in Gibraltar.

Beschuldiging

De Amerikanen wezen met een beschuldigende vinger naar Iran, maar Teheran ontkent in alle toonaarden. De VS vroegen vervolgens een aantal landen, waaronder Nederland, mee te doen aan een beveiligingsoperatie voor de scheepvaart. De marine had de Van Speijk al klaarliggen, de bemanning was gebriefd voor inzet in de Golf.

Europa zag echter meer in een eigen initiatief. Europese landen deden afgelopen zomer een serieuze poging een alternatief op poten te zetten onder aansturing van Frankrijk en Groot-Brittannië, twee Europese zwaargewichten.

De EU-landen kwamen er echter niet uit; een nieuw toonbeeld van een zwak, verbrokkeld Europees buitenlands beleid. Nederland verklaarde plechtig deel te willen nemen aan een beschermingsmissie, zolang die maar niet in de Straat van Hormuz zou plaatsvinden.

De grote angst van Europa –en Nederland– voor een missie onder Amerikaanse vlag was om een oorlog met Iran te worden ingerommeld. De spanningen tussen de VS en Iran zijn hoog opgelopen, nadat president Trump zich uit het atoomakkoord met Teheran heeft getrokken. De kou is nu –wat dat onderdeel betreft– uit de lucht. Parijs neemt het voortouw. Niet van een EU-missie, maar van een missie van Europese landen. Subtiel verschil.

Voor Nederland is het even wennen om onder Franse vlag te opereren. De vraag is of de marine voldoende manschappen kan optrommelen die een woordje Frans spreken. De samenwerking past echter in een onmiskenbare trend om als Europese landen vaker en intensiever militair op te trekken.

Dreigingsniveau

De missie komt op het moment dat de rust in de Straat van Hormuz is teruggekeerd. De afgelopen maanden zijn aanvallen op schepen uitgebleven. Groot-Brittannië heeft het dreigingsniveau voor Britse schepen in de Straat van Hormuz daarom verlaagd.

Nederland laat met deelname aan de Golfmissie zien zijn mannetje weer te staan. Tegelijkertijd kan Den Haag met goed fatsoen nee zeggen tegen een Amerikaans verzoek voor militaire deelname aan een politiek en militair uiterst beladen missie in Noord-Syrië.