Toch centrale inkoop winterkleding militairen

Militairen die later deze maand deelnemen aan een grote oefening in Noorwegen, hoeven toch niet zelf hun speciale winterkleding aan te schaffen. Het ministerie van Defensie heeft de zogenoemde ‘koudweeruitrustingen’ in één klap versneld ingekocht en geleverd gekregen. Daarmee zijn wel ‘mogelijk’ aanbestedingsregels overtreden, aldus staatssecretaris Barbara Visser.

Een deel van de uitrustingen is al uitgereikt aan de ongeveer duizend militairen die deelnemen aan de oefening. „Militairen die reeds naar Noorwegen zijn afgereisd zonder koudweerpakketten, krijgen dit alsnog ter plaatse geleverd”, schrijft de bewindsvrouw. Een klein deel had de kleding zelf al aangeschaft.

De centrale, versnelde inkoop volgt op harde kritiek uit de Tweede Kamer eind vorige maand. Die reageerde onthutst toen bleek dat militairen een deel van de winterkleding zelf moest kopen. Dat nu wellicht aanbestedingsregels zijn overtreden noemt Visser „verantwoord in het belang van het personeel”.