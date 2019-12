Toch acties bij distributiecentra supermarkten

Boze boeren en bouwers hebben woensdagochtend, in weerwil van een oproep van Farmers Defence Force, in Tilburg en Breda acties gevoerd bij distributiecentra van supermarktconcerns Albert Heijn en Jumbo.

Boerenactiegroep Farmers Defence Force riep dinsdag boeren op om vooralsnog af te zien van acties bij distributiecentra en supermarkten. De organisatie deed dat omdat ze in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank in Lelystad. Die besliste dinsdag dat de boeren niet de bevoorrading van supermarkten mogen platleggen.

Vroeg in de ochtend doken de activisten als eerste op bij een distributiecentrum van Albert Heijn aan de Pegasusweg in Tilburg. Volgens een woordvoerster van het concern was er geen sprake van een blokkade. Na enige tijd vertrokken de tractoren weer.

Vlak daarna doken actievoerders op bij een distributiecentrum van de Jumbo bij Breda met ongeveer veertig tractoren en tankwagens. Ze zijn niet op het terrein van het centrum maar staan op de toegangsweg daar naar toe. Aan de andere kant van het terrein is het distributiecentrum gewoon bereikbaar voor vrachtwagens van het supermarktconcern.

Volgens melkveehouder Johan van Gorp uit Alphen is de actie spontaan tot stand gekomen. „Het is een ongecoördineerde actie. We zijn vanmorgen met een aantal boeren uit de omgeving bijeengekomen en hebben ter plekke besloten hiernaartoe te gaan. Voor ons is de maat vol.”

De boeren kunnen nog niet zeggen hoe lang ze bij het distributiecentrum blijven staan.