TNO: Zelfrijdende auto’s onmogelijk in de stad

Het gaat niet lukken om zelfrijdende auto’s veilig door de stad te loodsen, zelfs niet met de meest geavanceerde technieken. „Soms ziet de auto de fietser niet, vooral omdat alles in wisselende snelheden het kruispunt op komt”, zegt Jeroen Uittenbogaard van TNO Automotive in een podcast van NPO-NTR.

De technieken zullen volgens onderzoekers niet in staat zijn om in een fractie van een seconde te voorspellen wat fietsers in het drukke stadsverkeer doen.

Zelfrijdende auto’s werken met sensors op verschillende plekken op de auto. Die leveren een totaalbeeld op, waarop de auto ‘besluiten neemt’. Het probleem is volgens de onderzoekers dat het totaalbeeld wel registreert waar andere verkeersgebruikers zich bevinden, maar slecht kan voorspellen wat ze gaan doen. Dit speelt vooral bij fietsers die in hun gedrag grillige patronen vertonen.

Ook Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, ziet het niet gebeuren. „Die auto’s zijn prima tot aan de rand van de steden.”