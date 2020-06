TNO ontwikkelt duurzame ‘gevelpanelen’

TNO heeft zonnepanelen ontwikkeld die „onopvallend” in grote oppervlakken kunnen worden verwerkt. Op de gevel van het hoofdkantoor van bouwbedrijf BAM in Bunnik zijn ze eerder deze week geïnstalleerd, meldde het onderzoekinstituut zaterdag.

De panelen kunnen volgens TNO in elk gewenst formaat en kleurpatroon worden geproduceerd. De „nieuwe generatie zonnepanelen” biedt bedrijven de kans zich te presenteren met een artistiek uitgevoerde gevel, kunstwerk of beeldmerk, waarmee tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het onderzoekinstituut denkt ook aan woningcorporaties die de panelen kunnen installeren bij de verduurzaming van hun woningbestand.

Bij de ontwikkeling van de panelen werkte TNO samen met een onderzoeksteam van innovatieve kleine en grote bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidieerde het project met 1,1 miljoen euro.

De gevelmodules worden op de markt gebracht door de uit TNO voortgekomen start-up Solar Visuals, in samenwerking met architectenbureau UNStudio en TS Visuals. Andere partners zijn Solar Electricity en Design Innovation Group. Voor BAM Energy Systems is het product een innovatieve aanvulling in zij aanbod van duurzame energiesystemen voor huizen en kantoren.