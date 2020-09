TNO: Nationaal Groeifonds moet structureel karakter krijgen

TNO complimenteert het kabinet met de ambitie om te investeren in innovatie via het Nationaal Groeifonds. Volgens het onderzoeksinstituut is die „cruciaal” om uit de crisis te groeien en het verdienvermogen van ons land op lange termijn te verbeteren. Tegelijkertijd plaatst TNO vraagtekens bij de vorm van het fonds en is de organisatie van mening dat het een structureel karakter moet krijgen.

Zo zijn de investeringen via het fonds in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. „Maar voor onderzoek en innovatie zijn structurele investeringen voor de lange termijn nodig”, zegt TNO-bestuurder Paul de Krom. Ook ontstaat er door het opzetten van een apart fonds volgens het instituut risico op hoge transactiekosten en bureaucratische kosten. „TNO bepleit daarom de investeringen op het gebied van onderzoek en innovatie een structureel karakter te geven en op te nemen in de Rijksbegroting.”

Ondernemersorganisatie Techniek Nederland is te spreken over het fonds, dat de komende vijf jaar 20 miljard euro beschikbaar stelt voor onder andere kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Wel vindt de organisatie dat Nederland meer zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat de doelen van het Klimaatakkoord gehaald worden. „Het verduurzamen van eigen woningen en corporatiewoningen moet aantrekkelijker worden. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig”, zegt voorzitter Doekle Terpstra.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) denkt dat het nieuwe groeifonds het inderdaad mogelijk maakt Nederland welvarender, schoner en duurzamer over te dragen aan de jongeren van nu, zoals de koning dinsdag al in de troonrede benoemde. Wel pleit de vereniging voor een meer duurzame focus. „De plannen benoemden goede thema’s, zoals infrastructuur, innovatie, kennis en scholing, maar oogden afwachtend ten aanzien van het groene karakter daarvan”, aldus de NVDE. Volgens de vereniging zou minstens de helft van de 20 miljard in het fonds gereserveerd moeten worden voor projecten die bijdragen aan de klimaatdoelen.