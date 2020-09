TNO doet proef met klaar-terwijl-u-wacht coronatest

Bij de RAI in Amsterdam houdt TNO vanaf woensdag een proef met een snelle coronatest. Die moet binnen een uur uitsluitsel geven of iemand besmet is met het virus. De proef duurt twee weken.

Mensen die zich melden om te worden getest, kunnen vrijwillig ook meedoen aan de nieuwe test. Bij hen worden dan twee monsters afgenomen: een voor de ‘normale’ PCR-test, waarvan de uitslag binnen 24 tot 48 uur bekend is, en een voor de nieuwe test. De uitslagen worden met elkaar vergeleken. Zo moet duidelijk worden of de nieuwe methode (Loop mediAted isotherMal amPlification, afgekort tot LAMP) in de praktijk goed en betrouwbaar werkt. In het laboratorium heeft de LAMP-test zich al bewezen.

Volgens TNO kan deze testmethode ruim de helft goedkoper uitvallen dan de PCR-test. Hij kan bovendien worden uitgevoerd met uitsluitend in Nederland geproduceerde materialen, zodat ons land minder afhankelijk is van buitenlandse leveranciers en concurrenten.

Valt de praktijkproef goed uit, dan kan het afnemen van monsters en het direct beoordelen ervan op veel meer plaatsen worden uitgevoerd, waarmee de druk op de bestaande teststraten afneemt.