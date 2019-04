Tjibbe Joustra leidt onderzoek adopties

Het onderzoek naar internationale adopties tussen 1967 en 1980 wordt geleid door Tjibbe Joustra. Verder zitten ook Beatrice de Graaf en Bert-Jan Houtzagers in de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag bekendgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan omdat er in die periode sprake was van illegale praktijken bij adopties.

Joustra is sinds 2011 voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Op 1 mei treedt hij terug en neemt Jeroen Dijsselbloem die functie over. De Graaf is terrorisme-expert en hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Houtzagers is advocaat en sinds dit jaar werkzaam bij de Raad van State.

De commissie richt zich in ieder geval op Bangladesh, Brazilië, Sri Lanka, Indonesië en Colombia. De commissie kijkt vooral naar de rol van de Nederlandse overheid bij de adopties en of er sprake was van misstanden. De onderzoekers krijgen toegang tot alle informatie over de adopties en mogen betrokken (ex-)ambtenaren verhoren.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker zegt dat het vooral voor de betrokken mensen voor helderheid moet zorgen.