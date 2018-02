TivoliVredenburg: Geen kindercowboys meer

TivoliVredenburg houdt geen kinderfeesten meer met als thema cowboys en indianen. Een feest in juni vorig jaar dat eenmalig het thema het Wilde Westen had heeft tot veel gedoe geleid en dat betreurt het poppodium. „Het is niet verstandig geweest dit thema te kiezen”, zegt directeur Frans Vreeke. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemde alle ophef over het kinderfeest vrijdag „nogal buiten de orde.”

Actiegroep De Grauwe Eeuw deed eerder aangifte vanwege het feest, waarvoor kinderen werden opgeroepen verkleed als cowboys en indianen te komen. De actiegroep vond dat sprake was van racistische stereotypering.

Een woordvoerder van TivoliVredenburg stelde vrijdag in reactie op een bericht in De Telegraaf dat het feest was bedoeld om kinderen met verschillende soorten muziek in aanraking te laten komen. „Als zo’n onderwerp zo’n discussie oproept, schieten we ons doel voorbij. We hebben ook een debatprogramma. Daar past dit debat in, maar het past niet bij een kinderfestival.”

Minister Grapperhaus benadrukte in Den Haag dat kinderen „in allerlei vormen met elkaar spelen”. „Ajax tegen Feyenoord op het voetbalveld, cowboys en indianen, of soldaten van het Franse leger en het Engelse leger. Dat doen kinderen nou eenmaal, en daar schuilt niets verkeerds in.”