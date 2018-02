TivoliVredenburg geeft geen indianenfeesten meer

Het Utrechtse muziekcentrum TivoliVredenburg houdt geen themafeesten meer over cowboys en indianen, omdat dat racistisch zou zijn. „Onzin”, vindt Leo van Kints van de Nederlandse Stichting voor Noord-Amerikaanse Indianen (Nanai).

Actiegroep De Grauwe Eeuw –bekend van een doodsbedreiging aan het adres van sinterklaas– deed vorig jaar aangifte tegen TivoliVredenburg, omdat het in juni een „racistisch en discriminerend” kinderfeestje had georganiseerd met het thema ”Cowboys en indianen”. Volgens de actiegroep zijn cowboys voor een groot deel verantwoordelijk voor de genocide op de oorspronkelijke bewoners van Amerika. De Grauwe Eeuw maakt zelfs een vergelijking met de Holocaust.

Cowboys zijn volgens Van Kints van de stichting Nanai helemaal niet verantwoordelijk voor de uitroeiing van indianen. „Cowboys waren arbeiders die koeien weidden. Als ze over het land van indianen kwamen, zal er weleens gevochten zijn, maar ze slachtten elkaar echt niet structureel af. De Amerikaanse overheid is de grote schuldige wat betreft het onderdrukken van indianen.”

Vanwege de aangifte van De Grauwe Eeuw besloot TivoliVredenburg vrijdag geen indianenfeesten meer te houden. Volgens een woordvoerder was het feest in juni 2017 bedoeld om kinderen met verschillende soorten muziek in aanraking te laten komen. „Als dit onderwerp zo’n discussie oproept, schieten we ons doel echter voorbij. Wij zijn een concertzaal voor iedereen. De samenleving is aan het veranderen en blijkbaar roept dit soort feesten heftige gevoelens op bij mensen.”

Traditionele dans

Van Kints vindt het onbegrijpelijk dat TivoliVredenburg geen indianenfeesten meer wil houden. „Waarom zouden kinderen niet verkleed mogen zijn als indiaan of cowboy? Zij hebben daar echt geen kwaad mee in de zin. Onze stichting geeft ook tweejaarlijks een feest waarbij er échte indianen in oorspronkelijke kleding rondlopen en een traditionele dans uitvoeren. We vertellen er wel bij dat indianen nu in gewone huizen leven, een baan hebben en naar de supermarkt gaan. Volgens mij denken velen dat indianen tegenwoordig nog in tipi’s wonen en met pijl-en-boog schieten, maar ook zij zijn volledig beschaafd.”

Indianen vinden het volgens Van Kints geen probleem als hun traditionele gebruiken worden nagespeeld. „Ze zijn trots op hun volksgeschiedenis en vinden de aandacht ervoor juist fijn.”

Pijnlijke episodes

„Laten we ook een beetje normaal blijven doen met elkaar.” Zo reageerde vicepremier De Jonge vrijdag op het besluit van TivoliVredenburg. Hij benadrukte dat het kabinet niet over het wel of niet doorgaan van feesten gaat. Maar hij zet wel vraagtekens bij het besluit. „Er zijn in de wereldgeschiedenis allerlei pijnlijke episodes geweest, maar die poets je niet weg of gum je niet uit door een kinderfeest te verbieden.”

De Grauwe Eeuw is een extreemlinkse actiegroep die strijd tegen alles wat met kolonialisme te maken heeft en onder andere protesteert tegen de „verheerlijking van de Gouden Eeuw.” Om hun standpunten kracht bij te zetten, bekladden ze in oktober 2016 het standbeeld van VOC-bestuurder Jan Pieterszoon Coen in Hoorn.

De actiegroep heeft bijvoorbeeld in de politieke partij DENK een medestander. In 2016 pleitte die partij voor de „dekolonisering” van straten, bruggen en tunnels. Zo vinden ze dat de Amsterdamse Coentunnel een andere naam moet krijgen.