Tivoli Utrecht wordt hotel annex brouwerij

In het voormalige poppodium Tivoli in hartje Utrecht komen een hotel, brasserie, brouwerij, een bakkerij en een koffiebranderij. Projectontwikkelaar Stadswaarde diende volgens Utrecht het beste plan in en mag het monumentale gebouw verbouwen. Stadswaarde verwacht dat het vernieuwde complex eind 2020 open kan voor publiek.

De podiumfunctie blijft deels gehandhaafd in de nieuwe plannen. Het podium in de grote zaal is straks een opstap voor Utrechts talent en een plek voor Utrechtse culturele organisaties.

Het klooster van de Zakbroeders dateert al uit de dertiende eeuw en was decennia lang in gebruik als Gereformeerd burgerweeshuis en Spoorweghuis. Het pand aan de Oudegracht deed sinds 1968 dienst als poppodium. In 2014 ging Tivoli op in het nieuwe muziekpaleis TivoliVredenburg nabij station Utrecht Centraal.