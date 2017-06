Tips van publiek belangrijk voor opsporing

Vorig jaar kon de politie na tips van burgers in 138 zaken een of meerdere verdachten aanhouden of hun identiteit vaststellen. In totaal vroeg de politie via landelijke opsporingsprogramma’s op televisie in 342 zaken om informatie. Dat leidde in ongeveer 40 procent van de zaken tot aanhoudingen. Een mooi resultaat, meldt de politie dinsdag in het jaarverslag over landelijke opsporingscommunicatie.

Samenwerking met burgers speelt een steeds grotere rol in de opsporing, aldus de politie. Vaak blijkt dat mensen al langere tijd met belangrijke informatie rondlopen en dat ze zich daar niet bewust van zijn.

Van de criminaliteit die werd behandeld, kwamen overvalzaken het meest aan bod. In 89 overvalzaken vroegen politie en Openbaar Ministerie (OM) burgers om tips, wat ook de meeste aanhoudingen opleverde: in 38 zaken. Daarna kwamen levensdelicten in beeld: 41 zaken, die 18 keer tot aanhoudingen leidde.

Nieuw voor de politie is dat meerdere daders zich na een uitzending zelf bij de politie meldden. Opvallendste voorbeeld daarvan is de veertien jaar oude Posbankmoord, waarvoor onlangs twee verdachten zijn veroordeeld. In deze zaak werd Alex Wiegmink in 2003 op de Posbank in Rheden doodgeschoten. Een van de daders kreeg last van zijn geweten na een uitzending.

Politie en OM werken voor de opsporingsberichtgeving samen met Opsporing Verzocht, Hart van Nederland en Goedemorgen Nederland. Daarnaast zet de politie ook social media in, sinds kort ook Facebook. Het eerste programma bestaat 35 jaar en het aantal kijkers neemt nog steeds toe. Gemiddeld ging het in 2016 om ruim 1,25 miljoen mensen.