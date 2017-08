„Tipgever meldde naam Chickfriend aan NVWA”

De NVWA wist eind vorig jaar dat het bedrijf Chickfriend en de Belgische toeleverancier betrokken waren bij het eierenschandaal. Dat zegt Nick Hermens van het bedrijf Pro-Farma, dat eveneens onderzocht wordt in de fipronil-kwestie, tegen EenVandaag. Hij zegt de man te zijn die de voedselwaakhond tipte over het gebruik van fipronil in stallen en de namen van de bedrijven specifiek te hebben genoemd.

„Die anonieme tipgever, dat ben ik. In die tip heb ik aangegeven dat ik wist van de levering van fipronil door het bedrijf aan Chickfriend”, wordt Hermens geciteerd door EenVandaag.

Hermens’ bedrijf wordt ook onderzocht in deze zaak. Hij zegt tegen EenVandaag eerder samen te hebben gewerkt met de Belgische toeleverancier. Hij zou die samenwerking ongeveer twee jaar geleden hebben verbroken omdat hij vermoedde dat zijn toenmalige compagnon illegale middelen gebruikte en dat dat middel werd verkocht aan Chickfriend. Hij zegt dat in e-mails bevestigd te hebben gezien.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erkende eerder dat in november 2016 een tip binnenkwam over stallen die werden schoongemaakt met fipronil. Maar volgens topman Rob van Lint was er toen „geen enkele aanwijzing dat fipronil ook in eieren zou kunnen zitten”.