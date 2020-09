Tip leidt tot drugsvondst en drie arrestaties in Limburg

De politie heeft na een tip in de nacht van donderdag op vrijdag drie mensen aangehouden in Steyl en Herkenbosch (Limburg). Bij het doorzoeken van twee woningen is ruim 70.000 euro contant geld gevonden, een patroonhouder met patronen en een onbekende hoeveelheid hennep. Daarnaast trof de politie ook ruim 5 kilo xtc, bijna 2 kilo heroïne en ruim 50 gram cocaïne aan.

De politie viel de twee woningen binnen na een melding over mogelijke handel in verdovende middelen. In Steyl hield ze twee vrouwen aan, een van 50 en een van 20 jaar. In Herkenbosch werd een 30-jarige man gearresteerd. De drie zitten nog vast.