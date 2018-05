Tip Haagse steker kwam niet bij „driehoek”

Een anonieme melding over terroristische plannen van verdachte Malek F., die drie mensen neerstak in Den Haag, is niet goed geregistreerd in het systeem. Daardoor was de Haagse ‘driehoek’ - waarin de top van het Haagse Openbaar Ministerie (OM), de politie en de burgemeester zitten - vlak na de steekpartij op Bevrijdingsdag niet op de hoogte van deze waarschuwing.

Dat zei politiebaas Paul van Musscher van de Haagse politie-eenheid woensdag. Als de registratie wel goed zou zijn gebeurd, was de tip precies hetzelfde behandeld, maar dan had de driehoek het na de steekpartij geweten. Een politiewoordvoerster bevestigde uitspraken van de politiebaas hierover tegenover Omroep West.

De tip, opgesteld in gebrekkig Engels, is wel onderzocht door de politie en gemeld bij de inlichtingendienst AIVD, maar de informatie daarover bleef steken op ambtelijk niveau.