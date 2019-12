Timmermans schrijft ‘liefdesbrief’ aan Groot-Brittannië

Frans Timmermans heeft in een brief zijn liefde voor Groot-Brittannië geuit. Het schrijven van de EU-commissaris met het oog op de naderende brexit is donderdag verschenen in de Britse krant The Guardian.

De Nederlandse politicus laat weten dat zijn liefde voor het land al begon toen hij in Rome een Britse internationale school bezocht en sindsdien altijd in zijn leven is gebleven.

„Ik ken je nu. En ik hou van je. Voor wie je bent en wat je me hebt gegeven. Ik ben als een oude minnaar. Ik ken je sterke en zwakke punten. Ik weet dat je vrijgevig kunt zijn, maar ook gierig. Ik weet dat je gelooft dat je uniek en anders bent. En natuurlijk ben je dat op veel manieren, maar misschien minder dan je denkt. Je zult nooit stoppen met het verwijzen naar de rest van ons als ‘het continent’. Het helpt je om de afstand te creëren die je denkt nodig te hebben”, staat in de brief.

„Je hebt besloten te vertrekken”, vervolgt Timmermans, die alle Europese landen uniek noemt. „Het breekt mijn hart, maar ik respecteer die beslissing. Je was er in tweestrijd over, zoals je altijd in tweestrijd was over de EU. Ik wou dat je daaraan had vastgehouden, het stond je goed en hield ons allen in betere vorm.”

Timmermans over het vertrek: „En het trieste is, ik zie dat het je pijn doet. Omdat de twee geesten er nog steeds zullen zijn, zelfs nadat je bent vertrokken.” De EU-commissaris besluit ermee dat familiebanden nooit echt verbroken kunnen worden en dat het land altijd welkom is om terug te keren.