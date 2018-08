Tilburgse student overleden aan meningokokken

Een student van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg is overleden nadat bij hem de besmettelijke meningokokkenziekte was vastgesteld. De school heeft het bericht van zijn overlijden donderdag ontvangen en de docenten en studenten geïnformeerd, bevestigde een woordvoerder naar aanleiding van een bericht van het Brabants Dagblad.

Eerder deze week maakte de GGD de besmetting bekend. De student was vorige week nog begeleider op het introductiekamp voor eerstejaarsstudenten. Iedereen die intensief contact met hem heeft gehad is door de GGD benaderd.

Meningokokkenziekte is een besmettelijk ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Het gevolg kan een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging zijn.

Volgens de GGD is de kans op ziekte na een besmetting heel klein.