Tilburgse omgekomen bij ongeval, doorrijder vast

Een 77-jarige Tilburgse die dinsdagavond werd aangereden toen ze met haar rollator de Beneluxlaan in haar woonplaats overstak, is in de nacht van woensdag op donderdag in het ziekenhuis overleden. De negentienjarige automobilist die de aanrijding veroorzaakte en de vrouw achterliet zit nog vast, maakte de politie bekend.

Hoe de aanrijding kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de toedracht gaat nog enige tijd duren, aldus een politiewoordvoerder.

De betrokken automobilist meldde zich bijna anderhalf uur na het ongeluk op het politiebureau en werd aangehouden. Er zijn geen aanwijzingen dat hij onder invloed van drank of drugs reed.