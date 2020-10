Tilburgse drugskoks horen strafeisen tot 10 jaar cel

Tegen vijf Tilburgers die ervan worden verdacht in verschillende grote laboratoria in Noord-Brabant en Gelderland drugs te hebben gemaakt is maandag bij de rechtbank in Breda tot tien jaar cel geëist.

Volgens de officier van justitie kookten de mannen onder meer in labs in Rijen in 2018 en Baarle-Nassau in 2017 (NB) en in Zevenaar (Gld). Ze werden opgepakt in april vorig jaar bij het drugslab in Zevenaar. Uiteindelijk werden hun vingerafdrukken en DNA ook gevonden in de andere labs. In de labs werden MDMA en amfetaminen gemaakt.

De drugslabs waren groot. Door al het geloosde afval in Baarle-Nassau raakte in 2017 de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap ontregeld. Bij het lab in Rijen was de politie dagen bezig met de ontmanteling.

De hoogste eis van tien jaar ging naar twee mannen die in alle drie de labs drugs zouden hebben gewerkt. De officier eiste drie en vier jaar cel tegen twee mannen die alleen in Zevenaar drugs zouden hebben gemaakt en 2,5 jaar voor iemand die alleen bij de opbouw hielp.

Eerder veroordeelde de rechtbank de mannen al die hun loodsen verhuurden. De verhuurder in Rijen kreeg daar vorig jaar 4,5 jaar cel voor.