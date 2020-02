Tilburgse burgemeester: alle vertrouwen in ziekenhuispersoneel

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings heeft er alle vertrouwen in dat de patiënt bij wie het coronavirus is vastgesteld goed wordt verzorgd door het ziekenhuispersoneel en de GGD. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in zijn gemeente is bij een man de eerste coronabesmetting in Nederland vastgesteld.

„Eerst en vooral gaan onze zorg en aandacht uit naar de patiënt en zijn familie”, aldus Weterings. „We houden een vinger aan de pols en wegen van moment tot moment wat te doen.” Volgens de burgemeester is de man goed aanspreekbaar. In de loop van vrijdagochtend moet volgens hem duidelijk zijn met hoeveel mensen de besmette man in contact is geweest en waar die zich nu bevinden. Hij noemt het een belangrijk voordeel dat de besmetting van de man in een vroeg stadium is herkend.

„Wij staan continu in nauw contact met het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid en de GGD”, zei Weterings.