Een 64-jarige Tilburger die vrijdagavond in de haven van het Brabantse Dinteloord werd gevonden na vermissing eerder op de dag, blijkt te zijn verdronken. Er is na onderzoek komen vast te staan dat geen sprake is van een misdrijf, meldt de politie zaterdag. Onderzoek heeft uitgewezen dat de man tijdens werkzaamheden op een boot overboord is gevallen.