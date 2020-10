Tilburger opgepakt voor zedendelict na tonen beelden

De politie heeft afgelopen nacht een 31-jarige man uit Tilburg aangehouden. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan een zedendelict in zwembad Stappegoor in Tilburg.

In dat zwembad zou de Tilburger zijn telefoon onder een kleedhokje hebben gestoken, waarin een kind stond. Of hij een foto of video heeft gemaakt, wordt nog onderzocht. Na zijn arrestatie moest de man zijn telefoon inleveren.

De politie toonde dinsdagavond camerabeelden van de verdachte in het programma Opsporing Verzocht. Aan de hand van onder meer enkele tips is hij opgepakt.