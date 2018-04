Tilburger ontloopt oude Turkse drugsstraf

Een 71-jarige Tilburger hoeft niet terug naar de gevangenis om een lange Turkse veroordeling uit 1998 voor de export van vijf kilo heroïne uit te gaan zitten. De rechtbank in Breda heeft dat woensdag bepaald over een Turks verzoek hiertoe.

Een Turkse rechtbank veroordeelde Memet P. in 1998 bij verstek tot twaalf jaar cel voor smokkel van de drugs naar Bulgarije. Pas vorig jaar ontving het Nederlandse Openbaar Ministerie het verzoek om de veroordeling om te zetten naar een Nederlandse straf.

Vanwege de diplomatieke verhoudingen is het normaal om een verzoek in behandeling te nemen. De officier van justitie vroeg de rechtbank twee weken geleden om een jaar celstraf op te leggen, waarvan het grootste deel voorwaardelijk.

De rechtbank was het daar mee eens en rekende in het voordeel van de Tilburger mee dat het misdrijf al 26 jaar geleden is gepleegd. Het onvoorwaardelijke deel van de celstraf (63 dagen) heeft hij na zijn aanhouding in 1992 al in Bulgarije in voorarrest uitgezeten.