Tilburger met hakbijl en drugs aangehouden

Een man uit Tilburg is aangehouden omdat hij op straat liep met een hakbijl. Zijn partner, die de aanhouding trachtte te verhinderen, is eveneens opgepakt, wegens belediging en bedreiging van omstanders en politieagenten.

Volgens de politie werd vrijdagmiddag melding gedaan dat in de Mahlerstraat een man op zijn sokken zou rondlopen met een hakbijl in zijn hand.

Op aanwijzing van getuigen werd de man later aangetroffen in zijn flatwoning. De bijl stond achter de voordeur. Bij fouillering werden geld en een handelsvoorraad hennep gevonden, bij een latere doorzoeking van de woning zijn nog meer drugs aangetroffen. De Tilburger zit vast voor bezit en mogelijke handel in drugs en wegens verdenking van witwassen. De politie wist na zijn arrestatie een vluchtpoging van de man te voorkomen.