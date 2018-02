Tilburg weert Turks-Duitse boksclub

De gemeente Tilburg heeft vorig jaar voorkomen dat de omstreden Turks-Duitse boksclub Osmanen Germania zich in de stad vestigt. Woordvoerders van de politie en de gemeente hebben dat woensdag bevestigd naar aanleiding van een bericht in het Brabants Dagblad.

Osmanen Germania is een organisatie met de kenmerken van een motorclub. De leden dragen hesjes die lijken op die van motorclubs. In Duitsland is Osmanen Germania in verband gebracht met nationalistisch geweld tegen een vergelijkbare Koerdische club.

Volgens de gemeente Tilburg past de weigering van de club in de lijn om ook motorclubs buiten de deur te houden. Motorclub No Surrender is al uit Tilburg vertrokken en de gemeente probeert ook Satudarah naar buiten te werken.

Over de Turkse vechtsportclub heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) eerder zijn zorgen geuit. Volgens zijn laatste dreigingsbeeld manifesteren dergelijke clubs zich tegenwoordig nog slechts online.