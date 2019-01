Tilburg: Regeling voor gedupeerden chroom-6

De gemeente Tilburg heeft donderdag excuses gemaakt aan de langdurig werklozen die op een NS-werkplaats in de stad jarenlang zijn blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6. De gemeente komt volgende week bovendien met een schadevergoedingsregeling voor de betrokkenen. Burgemeester Theo Wetering heeft dat gezegd na ontvangst van het rapport van een commissie die onderzoek heeft gedaan naar de werkomstandigheden op de NS-werkplaats.

„Ik probeer te bevatten wat we hebben gehoord. De woorden van de commissie komen hard binnen en raken me diep. Er klinkt veel leed en verdriet in door”, reageerde de burgemeester. „Met name de harde constatering dat we onze zorgplicht hebben geschonden, liegt er niet om”, aldus Weterings.

Tilburg wil het rapport eerst bestuderen en komt woensdag met een voorstel over schadevergoeding aan de betrokkenen „Het is me ernst. Er is van alles misgegaan, daarover hoeven we niet lang te discussiëren. We kunnen de klok niet terugdraaien maar komen snel met een voorstel over een regeling. De onzekerheid heeft te lang geduurd.”

Ook de NS bood donderdag excuses aan. „Het grijpt ook ons aan. Er zijn zaken niet goed gegaan en daar lopen we niet voor weg”, reageerde directielid Susi Zijderveld van de NS. Het bedrijf komt volgende week eveneens met een voorstel.