Tilburg laat met virtueel stoplicht drukte in binnenstad zien

De gemeente Tilburg heeft dit weekend vier poorten in de binnenstad geplaatst met instrumenten die de drukte in het centrum meten. De gemeente gebruikt de cijfers om bezoekersstromen beter te reguleren en communiceert de drukte met een virtueel stoplicht op de website centeroftilburg.com, waarbij het groene licht wijst op de daluren en het rode licht waarschuwt voor topdrukte.

De burgemeester van Tilburg riep inwoners onlangs op niet massaal naar de stad te komen om inkopen voor Moederdag te doen. De gemeente wil de drukte spreiden over de week. Volgens een woordvoerster van de stad heeft de oproep om drukte te vermijden geholpen.

„Het is wel druk in de stad, maar acceptabel druk. We zijn tevreden. Vandaag is het rustig en lijkt het erop dat iedereen thuis Moederdag viert. De afgelopen twee weken zagen we op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een piek in het aantal bezoekers. Vandaar dat we zijn gaan waarschuwen voor drukte in de stad.”

De gemeente heeft op vier plekken in de binnenstad meetinstrumenten aangebracht om het aantal bezoekers te tellen. „Met de cijfers die we binnenkrijgen kunnen we nog beter monitoren hoe druk het is en daarop sturen”, zegt de woordvoerster. Op zondagmiddagen staat het virtuele stoplicht op oranje dat staat voor bedrijvigheid. „Op basis van de cijfers gaan we de informatie bij het stoplicht steeds verder actualiseren.”

Ook in Den Bosch is het zondag rustiger dan op zaterdag. „Van drukte is geen sprake en het is goed beheersbaar”, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Bosch. „Er hebben zich tot nu toe geen excessen voorgedaan en er zijn geen bekeuringen uitgedeeld.”

Den Bosch heeft in de wat nauwere straatjes in de binnenstad eenrichtingsverkeer voor voetgangers ingevoerd. In de grote winkelstraten en op de Markt zijn dit weekend voor het eerst loopstromen gescheiden met markeringen op de grond en met borden. Gastheren en -vrouwen spreken bezoekers van de binnenstad aan als ze niet voldoende afstand houden.