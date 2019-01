Tilburg gaat escaperooms controleren

De gemeente Tilburg gaat per direct escaperooms in de stad controleren, onder andere op brandveiligheid. Directe aanleiding is de brand vrijdag in een Poolse escaperoom die vijf meisjes het leven kostte, zei de woordvoerder van burgemeester Theo Weterings dinsdag.

„De burgemeester is erg geschrokken van de berichten uit Polen”, aldus de woordvoerder. Escaperooms hebben in Tilburg geen vergunning nodig, dus de gemeente weet niet exact hoeveel bedrijven actief zijn. De bedrijven die de gemeente in beeld heeft, worden de komende weken bezocht.

Een groot Tilburgs bedrijf met in totaal acht escaperooms is vorig jaar wel gecontroleerd. Overtredingen werden toen niet geconstateerd.

Polen sloot zondag alle escaperooms die niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Een escaperoom is een kamer of een gebouw waarin mensen opgesloten zitten. Zij moet via aanwijzingen proberen te ontsnappen. In Nederland zijn er volgens schattingen meer dan achthonderd escaperooms.