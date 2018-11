Tilburg: escalatie feest was niet te voorkomen

Het Tilburgse gemeentebestuur gelooft niet dat de escalatie van een halloweenfeest een week geleden in zwembad Stappegoor was te voorkomen. Er was voldoende zwembadpersoneel plus een beveiliger en signalen over wangedrag van een groep jongens waren er vooraf niet. „Bovendien sta je vrij machteloos tegen dit grensoverschrijdende gedrag”, zei wethouder Erik de Ridder maandagavond in een spoeddebat over het feest.

De wethouder verdedigde onder andere de keuze van het personeel om de vingerscan vanwege de drukte bij de ingang uit te schakelen.

Een groep van dertig tot veertig jongens maakte zich tijdens het feest schuldig aan intimidatie en belediging. Een aantal meisjes werd door zwembadpersoneel in veiligheid gebracht. Het feest werd voortijdig beëindigd. Buiten het zwembad werden vernielingen aangericht en op dat moment werd de politie ingeschakeld.

De hele gemeenteraad walgt van het gedrag van de jongeren, werd duidelijk in het spoeddebat dat was aangevraagd door Hans Smolders van de grote lokale partij LST.

Burgemeester Theo Weterings vertelde dat de indruk bestaat dat het voor een deel gaat om jongeren die vaker problemen veroorzaken. Hij sluit niet uit dat ook jeugd met een zwembadverbod betrokken is geweest. Volgens de burgemeester worden de camerabeelden van binnen en buiten het zwembad nog geanalyseerd. Aanhoudingen zijn nog niet verricht maar Weterings gaat ervan uit dat de daders worden gestraft.

De gemeente laat bovendien nog een grondige evaluatie uitvoeren. Een verplichte identiteitscontrole in het zwembad is een van de opties.