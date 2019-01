„Tilburg en NS in de fout met chroom-6”

De gemeente Tilburg en de Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben veel fout gedaan en steken laten vallen toen ze ruim achthonderd mensen op een NS-werkplaats in Tilburg lieten werken. De mensen zijn daar in contact zijn geweest met het gevaarlijke antiroestmiddel chroom-6. Ze zijn daar ziek van geworden, of kunnen daar in de toekomst ziek van worden. De gemeente Tilburg moet daarom het voortouw nemen bij een schadevergoeding aan de gedupeerden.

Dat is de conclusie van een commissie die in opdracht van de gemeente onderzocht of er verband is tussen de blootstelling aan chroom-6 op de NS-werkplaats en de ziekteverschijnselen. Het RIVM voerde het onderzoek uit.

De commissie meent dat iedereen die op de NS-werkplaats heeft gewerkt een schadevergoeding moet krijgen. Betrokkenen die een ziekte hebben opgelopen die door chroom-6 veroorzaakt kan zijn, moeten een uitkering ontvangen afhankelijk van de ernst. „Geef een vergoeding die recht doet aan het leed”, aldus commissievoorzitter Peter van der Velden.

Volgens Van der Velden was de NS op de hoogte dat in de oude verflagen chroom-6 zat, maar de informatie over de gezondheidsrisico’s werd niet met de gemeente Tilburg gedeeld. De gemeente Tilburg zorgde niet voor maatregelen. „Er is onnodig leed veroorzaakt”, zei Van der Velden.

Tilburgse werklozen werden verplicht aan het werk gezet op de NS-werkplaats in Tilburg. Ze moesten onder meer oude treinstellen schuren en veel betrokkenen kampen sindsdien met gezondheidsklachten.

De blootstelling aan chroom-6 kan verschillende vormen van kanker hebben veroorzaakt of nog veroorzaken. Bovendien kan het hebben geleid tot allergische reacties en chronische longzieken.