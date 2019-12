Tik op vingers om column IS-kinderen

De procureur-generaal bij de Hoge Raad Jos Silvis heeft advocaat-generaal bij de Hoge Raad Taru Spronken publiekelijk een tik op de vingers gegeven vanwege een column van haar hand over kinderen in IS-kampen. In het blog voor het Nederlands Juristenblad spreekt de advocaat-generaal zich uit tegen het oordeel van het gerechtshof in Den Haag vorige maand over de kwestie.

Spronken schreef de column op persoonlijke titel. Silvis kan er echter niet aan voorbij gaan dat zij ook advocaat-generaal is in het parket bij de Hoge Raad, staat in een bericht op rechtspraak.nl. „Als procureur-generaal bij de Hoge Raad voel ik mij hierdoor verplicht publiekelijk uit te dragen wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, namelijk dat de Hoge Raad in cassatie in deze zaak door een onafhankelijk te nemen conclusie zal worden geadviseerd.”

Silvis noemt het ongepast om vanuit het parket bij de Hoge Raad „tevoren over de juistheid of onjuistheid van een beslissing van een rechter in een lopende zaak publiekelijk stelling te nemen buiten een conclusie om of twijfel te uiten over de rechterlijke moed waarmee een beslissing is genomen”.

Het hof oordeelde dat de Staat kinderen van Nederlandse IS-vrouwen die in Noord-Syrische kampen zitten, toch niet terug hoeft te halen naar Nederland. Het gaat om een politieke kwestie en is daarom geen zaak voor de rechter, oordeelde het gerechtshof vrijdag in Den Haag. Eerder oordeelde de rechtbank nog dat de Staat er per direct alles aan moest doen om op korte termijn de kinderen naar Nederland te halen.

Spronken schrijft op persoonlijke titel in het blog dat „in deze zaak over de ruggen van kinderen een strijd lijkt te worden gevoerd over de verhouding tussen de rechtspraak en de politiek die sinds de Sebrenica- en de Urgenda-zaak op scherp staat”. Urgenda gaat over de CO2-uitstoot.

Volgens de advocaat-generaal zijn de politiek en kiezers bang dat de moeders de kinderen zullen volgen en hier aanslagen kunnen plegen. Het OM en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben volgens haar echter juist in het belang van de veiligheid op lange termijn gepleit voor het terughalen van óók de vrouwen, zodat zij in Nederland kunnen worden berecht. „Ik had gehoopt dat het hof de moed had gehad over de te maken belangenafweging anders te denken”, schrijft de advocaat-generaal.