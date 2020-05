Tik op vingers GS Limburg over inzet oud-politici

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben een flinke tik op de vingers gekregen over de inzet van oud-politici voor allerlei bestuurlijke klusjes. Hoewel de procedures van de provincie Limburg er op papier goed uitzien, nam GS buiten die procedures om oud-politici in de arm en hielp hen aan baantjes en klusjes. Dat meldt de zuidelijke rekenkamer in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Het stuk kwam tot stand na berichten in NRC en De Limburger over het onderhands geven van opdrachten aan oud-politici in Limburg. Provinciale Staten werden daarover niet goed geïnformeerd en de afspraken over wat de oud-politici verdienden bleven geheim.

De rekenkamer onderzocht 56 opdrachten die tussen 2015 en 2018 aan 31 voormalige politici werden verstrekt. Het gaat onder meer om oud-minister Maxime Verhagen en oud-politicus René van der Linden, beiden van het CDA. GS weken daarbij vaak af van aanbestedingsregels en de kandidaten werden vaak door GS of afzonderlijke gedeputeerden aan een baantje geholpen. GS hadden daarbij weinig oog voor mogelijke andere geschikte kandidaten.

De manier waarop gouverneur Theo Bovens (CDA) en GS omgingen met de onrust die na de publicaties in de kranten ontstond, krijgt bij de rekenkamer niet bepaald de handen op elkaar. De kamer noemt die reactie ‘verdedigend’. „GS tonen zich maar beperkt gevoelig voor ‘de schijn’ die besluiten en handelingen oproepen. De hardnekkige beeldvorming rond integriteit in het provinciale beleid wordt hiermee niet doorbroken en hiermee wordt geen blijk gegeven van diepgaande zelfreflectie en bewustzijn over de gevoeligheid van gemaakte keuzes”, aldus het rapport.

Zowel GS als Bovens hamerden steeds op de rechtmatigheid van genomen besluiten, waarbij de integriteit gewaarborgd zou zijn door bestaande procedures en protocollen, aldus het rapport.

GS nemen enkele aanbevelingen van de rekenkamer over. Zo mogen gedeputeerden een jaar na hun aftreden geen betaalde klus meer bij de provincie krijgen.