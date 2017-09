Tijgers terug in Kazachstan dankzij Nederland

De wilde tijgers keren met hulp van Nederland terug in Kazachstan. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de overheid van Kazachstan gaan op termijn in totaal 25 tot dertig Siberische tijgers uitzetten in oorspronkelijk leefgebied van de uitgestorven Kaspische tijger.

Het Nederlandse kantoor van het Wereld Natuur Fonds is de drijvende kracht achter dit ambitieuze project. In het Holland Paviljoen op de World Expo in Astana werd daarom vrijdag het startsein gegeven.

De komende decennia zullen wilde Siberische tijgers vanuit het Russische Verre Oosten worden overgebracht naar een gebied ter grootte van de provincie Gelderland. Er moet de komende jaren nog veel gebeuren voor de eerste tijgers vanuit het Russische Verre Oosten overgebracht kunnen worden. Als eerste krijgt het aangewezen gebied van ruim 5000 vierkante kilometer nu de status van natuurreservaat. Verder moeten de uitgestrekte oeverbossen worden hersteld en prooidieren worden teruggebracht zoals het Bochara hert. Ook moeten rangers een opleiding krijgen om de wilde dieren te beschermen tegen illegale activiteiten.